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Останки человека в теплотрассе обнаружили в Хабаровске

Принимаются меры к установлению личности человека.

Источник: Следственный комитет РФ

В Хабаровске проводится проверка по факту обнаружения костных останков человека, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Северным межрайонным следственным отделом г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации следствия, 10 июля 2024 года в утреннее время при проведении ремонтных работ по замене труб на канале теплотрассы в районе дома по улице Тихоокеанской в городе Хабаровске обнаружены скелетированные останки человека.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, принимаются всесторонние меры к установлению личности человека.