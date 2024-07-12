Неизвестные угрожали свидетелю убийства новосибирского хирурга в ЖК «Марсель»

В тот роковой день Алексей приехал к Роману в гости. Друзья решили пообщаться во дворе: у врача дома был маленький ребенок. У Алексея на одежде был флаг Казахстана. Это и стало поводом для знакомства с Денисом Головановым, который якобы был родом из соседней республики. Мужчины вместе пошли на набережную, где к ним присоединился Михаил Свиридов (второй фигурант по делу).