Неизвестные угрожали свидетелю убийства новосибирского хирурга в ЖК «Марсель»

В Новосибирске продолжаются судебные разбирательства из-за гибели хирурга Романа Бондарчука. Напомним, 15 мая 2022 года 29-летний мужчина получил смертельное ранение и скончался спустя несколько часов в больнице. Фигурантами уголовного дела стали Денис Голованов и Михаил Свиридов.
Родственники погибшего в разговоре с Сиб.фм сообщили, что одному из свидетелей, Алексею, после трагедии поступали угрозы.
«Говорили, попробуй пикнуть. Алексей улетел сразу же, как только восстановил здоровье. Месяца не прошло», — поделилась теща погибшего хирурга Елена Гоголь.
В тот роковой день Алексей приехал к Роману в гости. Друзья решили пообщаться во дворе: у врача дома был маленький ребенок. У Алексея на одежде был флаг Казахстана. Это и стало поводом для знакомства с Денисом Головановым, который якобы был родом из соседней республики. Мужчины вместе пошли на набережную, где к ним присоединился Михаил Свиридов (второй фигурант по делу).
В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого Романа сначала ударили битой по голове, а потом пырнули ножом. Ранение оказалось смертельным. Алексей тоже пострадал, но выжил.
5 февраля Октябрьский районный суд приговорил Голованова к 2,5 годам условного лишения свободы и 6 млн рублей за моральный вред, а Свидирова — к 1 году 10 месяцам условно. Еще 500 тысяч они должны выплатить пострадавшему Алексею.
Вдова врача Дарья пытается обжаловать приговор: апелляцию по делу рассмотрели 11 июля в Новосибирском областном суде.