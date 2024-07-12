В Приморье после погони на пляже задержан водитель с наркотиками

В Приморье полицейские задержали злостного нарушителя ПДД с наркотиками, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент начался в посёлке Краскино, где инспекторы ДПС попытались остановить водителя Toyota Hilux Surf за отсутствие ремня безопасности. Вместо того, чтобы выполнить требования, водитель ускорился и начал уходить от погони, создавая опасные ситуации на дороге.
Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить беглеца. Погоня завершилась на пляже в посёлке Зарубино, где водителя задержали, используя физическую силу и наручники.
«Медосвидетельствование подтвердило, что 21-летний приморец находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — сообщили в полиции.
В салоне автомобиля нарушителя обнаружены следы гашишного масла, которое отправлено на анализ.
За свои действия мужчина привлечен к ответственности по семи статьям административного кодекса. Решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях. Автомобиль нарушителя временно помещен на штраф-стоянку.
Напомним, в мае в Приморье полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем, который не остановился по их требованию. Водитель Toyota Chaser проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие.