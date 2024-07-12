В Приморье после погони на пляже задержан водитель с наркотиками

Напомним, в мае в Приморье полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем, который не остановился по их требованию. Водитель Toyota Chaser проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие.