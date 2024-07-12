ABC: в Австралии местную супружескую пару обвинили в шпионаже в пользу РФ

Подчеркивается, что задержанные имеют гражданство Австралии, но родились в РФ. По версии следствия, 40-летняя супруга, которая служит в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала Россию, где якобы собиралась передать местной стороне данные, связанные с ВС Австралии. Утверждается, что ее 62-летний супруг помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки.