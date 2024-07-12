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ABC: в Австралии местную супружескую пару обвинили в шпионаже в пользу РФ

СИДНЕЙ, 12 июля. /ТАСС/. Австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Источник: AP 2023

Подчеркивается, что задержанные имеют гражданство Австралии, но родились в РФ. По версии следствия, 40-летняя супруга, которая служит в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям, без уведомления своего руководства посещала Россию, где якобы собиралась передать местной стороне данные, связанные с ВС Австралии. Утверждается, что ее 62-летний супруг помогал ей в получении доступа к электронной информации с целью дальнейшей пересылки.

В то же время австралийская полиция пока не располагает доказательствами того, что какие-либо сведения были действительно переданы российской стороне. По данным ABC, супружеской паре грозит до 15 лет лишения свободы.