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«Акации» Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ сорвали проведение ротации подразделений ВСУ и уничтожили пять единиц украинской военной техники, подвозившей боеприпасы на позиции. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На одном из стратегически важных направлений военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход ВСУ к своим позициям, чтобы провести ротацию, и передали координаты цели на командный пункт. Также были переданы координаты приближающейся колонны техники для осуществления подвоза боеприпасов. Расчеты самоходных артиллерийских установок “Акация” мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” после получения целей выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оператор БПЛА корректировал направление удара, а воины-артиллеристы группировки по уточненным координатам операторов огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» с закрытых огневых позиций выполнили боевую задачу. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

«Интенсивность довольно плотная. Дежурим 24 на 7 как поступают задачи, так оперативно мы должны выполнить. Противник отодвинут и продвигаемся вперед. Противник осознает, что мы не дремлем и работаем удачно», — рассказал командир орудия с позывным Иваныч.