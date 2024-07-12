«Акации» Западной группировки ВС РФ сорвали ротацию ВСУ

«На одном из стратегически важных направлений военнослужащие разведывательного подразделения группировки с помощью беспилотного летательного аппарата заметили подход ВСУ к своим позициям, чтобы провести ротацию, и передали координаты цели на командный пункт. Также были переданы координаты приближающейся колонны техники для осуществления подвоза боеприпасов. Расчеты самоходных артиллерийских установок “Акация” мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” после получения целей выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи», — говорится в сообщении.