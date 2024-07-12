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«Ранил ножом и избил армейскими ботинками»: военного из Красноярска осудили за нападение на жену

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к 4 годам колонии общего режима за жестокое избиение жены.

Источник: AP 2023

Все случилось в январе 2024 года в Красноярске. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире со своей супругой. В какой-то момент они поругались на почве ревности.

В ходе конфликта военнослужащий ранил женщину ножом, а также нанес ей множество ударов по голове и телу кулаками и ногами в армейских ботинках.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), наказание за которое составляет до 10 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.