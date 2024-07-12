Аферы, связанные с инвестициями, нарастают в Хабаровске

В полицию Хабаровска обратилась 34-летняя жительница железнодорожного района, сообщает АиФ-Дальинформ.
Менеджер коммерческой фирмы, она познакомилась в социальной сети ВКонтакте с мужчиной по имени Фёдор Астров. После обмена номерами телефонов их общение продолжилось в WhatsApp с номера, относящегося к Франции.
Фёдор сообщил, что заработал на бирже 6 тысяч долларов, и порекомендовал установить Skype для общения с его сестрой, специалистом по биржевым операциям.
Женщина связалась с потерпевшей через Skype и объяснила, какое приложение нужно установить и как зарегистрироваться. Для получения дохода она предложила перевести деньги на указанные банковские реквизиты, которые, как выяснилось позже, принадлежали третьим лицам.
В надежде на прибыль потерпевшая перевела 100 тысяч рублей. Позже, проверив информацию в интернете, она поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы", — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.