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Аферы, связанные с инвестициями, нарастают в Хабаровске

В Хабаровске женщину лишили 100 тысяч через инвестиционную схему, дело расследует полиция.

Источник: Freepik

В полицию Хабаровска обратилась 34-летняя жительница железнодорожного района, сообщает АиФ-Дальинформ.

Менеджер коммерческой фирмы, она познакомилась в социальной сети ВКонтакте с мужчиной по имени Фёдор Астров. После обмена номерами телефонов их общение продолжилось в WhatsApp с номера, относящегося к Франции.

Фёдор сообщил, что заработал на бирже 6 тысяч долларов, и порекомендовал установить Skype для общения с его сестрой, специалистом по биржевым операциям.

Женщина связалась с потерпевшей через Skype и объяснила, какое приложение нужно установить и как зарегистрироваться. Для получения дохода она предложила перевести деньги на указанные банковские реквизиты, которые, как выяснилось позже, принадлежали третьим лицам.

В надежде на прибыль потерпевшая перевела 100 тысяч рублей. Позже, проверив информацию в интернете, она поняла, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы", — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.