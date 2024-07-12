Павлодарец проведет 18 лет за решеткой за жестокое убийство

11 июля СМУС Павлодарской области рассмотрел уголовное дело по факту убийства, совершенного 6 июля 2009 года. Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил человека — задушил и бросил тело в озеро. Произошло это на почве конфликта. Вина доказана показаниями самого подсудимого, свидетелей, заключениями судебных экспертиз.
Прокурор просил назначить 15 лет лишения свободы, а в совокупности с другими совершенными преступлениями — 18 лет колонии. Подсудимый просил суд сурово его не наказывать.
— Содеянное относится к категории особо тяжких преступлений, за что законом предусмотрено лишение свободы до 15 лет. Ранее мужчина уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. С учетом этого, по совокупности преступлений, суд назначил 18 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, — сообщает пресс-служба СМУС Павлодарской области.
Напомним, в феврале павлодарские полицейские рассказали о задержании преступника, 15 лет находившегося в розыске.
Правоохранители рассказали: в 2009 году в полицию обратился супруг убитой женщины и сообщил о пропаже жены. С его слов, она ушла к подруге и не вернулась. Через год труп женщины обнаружили в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность пропавшей без вести павлодарки. Тогда следствием было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В 2023 году преступника задержали в Астане. Известно, что он долгое время находился в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. И в 2022 году получил условно-досрочное освобождение. Теперь мужчина снова вернется за решетку.