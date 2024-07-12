Павлодарец проведет 18 лет за решеткой за жестокое убийство

Правоохранители рассказали: в 2009 году в полицию обратился супруг убитой женщины и сообщил о пропаже жены. С его слов, она ушла к подруге и не вернулась. Через год труп женщины обнаружили в озере. Геномная экспертиза подтвердила личность пропавшей без вести павлодарки. Тогда следствием было возбуждено уголовное дело по факту убийства.