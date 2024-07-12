Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали в Хабаровске

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Хабаровску во дворе дома на улице Союзной задержали 45-летнего жителя Железнодорожного района. Мужчина находился в федеральном розыске, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В конце марта нынешнего года на улице Глинной его остановил патрульный экипаж. При виде полицейских злоумышленник выбросил шприц. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотические вещество, массой 0,04 грамма.
Задержанный пояснил, что длительное время употребляет наркотики, которые приобретает через интернет и забирает в виде закладок из специальных тайников. Ранее безработный местный житель неоднократно был судим за кражи, хранение наркотических средств, угрозу убийством и причинение побоев.
После завершения расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации, было направлено в суд.
Но на судебные заседания злоумышленник не являлся, за что был объявлен в розыск с заочным избранием меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор.