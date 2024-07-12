Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали в Хабаровске

После завершения расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации, было направлено в суд.