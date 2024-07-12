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В деревне Куватка в Братском районе ищут пропавшего 6-летнего ребёнка

В Братском районе идут поиски 6-летнего Марка Долганова. Мальчик пропал 11 июля днём. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».

Источник: ТК Город

С заявлением о поиске обратились родственники дошкольника. С их слов, мальчик в дневное время уехал на велосипеде из дома № 15 по улице Фрунзе. И с тех пор неизвестно, где он.

Приметы: рост около 116 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие. Был одет: синие шорты, серо-голубые кроссовки, — говорится в ориентировке полиции.

Поисками ребёнка занимаются сотрудники полиции, МЧС, а также волонтёры.

Полиция просит в случае обнаружения ребёнка или располагающих важной информацией о его местонахождении граждан сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (3953) 30−53−14, либо в дежурную часть МУ МВД России «Братское»: 8 (3953) 49−54−02 или 112.

Также граждан, имеющих высокопроходимую технику, просят предоставить её для поисков ребёнка. По всем вопросам звонить в полицию по телефону: +7 (908) 669−58−66.