В деревне Куватка в Братском районе ищут пропавшего 6-летнего ребёнка

С заявлением о поиске обратились родственники дошкольника. С их слов, мальчик в дневное время уехал на велосипеде из дома № 15 по улице Фрунзе. И с тех пор неизвестно, где он.
Приметы: рост около 116 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие. Был одет: синие шорты, серо-голубые кроссовки, — говорится в ориентировке полиции.
Поисками ребёнка занимаются сотрудники полиции, МЧС, а также волонтёры.
Полиция просит в случае обнаружения ребёнка или располагающих важной информацией о его местонахождении граждан сообщить в дежурную часть по телефонам:
Также граждан, имеющих высокопроходимую технику, просят предоставить её для поисков ребёнка. По всем вопросам звонить в полицию по телефону: