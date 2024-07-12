Минобороны сообщило об ударе Су-34 по технике ВСУ

«Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения, для того чтобы в полете все работало штатно», — рассказал летчик Су-34 Ярослав на видео, распространенном Минобороны РФ.