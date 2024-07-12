Минобороны сообщило об ударе Су-34 по технике ВСУ

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Запад”. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
«Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения, для того чтобы в полете все работало штатно», — рассказал летчик Су-34 Ярослав на видео, распространенном Минобороны РФ.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.