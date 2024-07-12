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Мужчину доставали по кускам: жуткое ДТП с фурой произошло в Приморье

В смертельном ДТП водителя разорвало по кускам в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Водитель фуры улетел в кювет и разбился насмерть на дороге Черниговка — Себирцево в Приморье. Тело человека пришлось доставать по кускам, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидца, рулевой фуры, предположительно, превысил скоростной режим, не справился управлением и опрокинулся. Мужчину задавило, он не мог пошевелиться и скончался практически мгновенно.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.

Кадры с места событий опубликованы в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала о ДТП с несколькими пострадавшими и одним погибшим. Скончался водитель микроавтобуса.