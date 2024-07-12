Мужчину доставали по кускам: жуткое ДТП с фурой произошло в Приморье

Водитель фуры улетел в кювет и разбился насмерть на дороге Черниговка — Себирцево в Приморье. Тело человека пришлось доставать по кускам, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидца, рулевой фуры, предположительно, превысил скоростной режим, не справился управлением и опрокинулся. Мужчину задавило, он не мог пошевелиться и скончался практически мгновенно.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.
Кадры с места событий опубликованы в нашем Telegram.
Ранее «КП» писала о ДТП с несколькими пострадавшими и одним погибшим. Скончался водитель микроавтобуса.