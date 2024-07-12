Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» постоянно находятся в полной боевой готовности. Работа «Града» в ночное время требует от расчета не только высокого мастерства в умении обращаться со своей боевой машиной, но и знания всех нюансов боевой работы. Ночью во главу угла встает тщательная организация маскировки на всех ее этапах: от скрытного выдвижения на указанную огневую позицию и наведения на цель до быстрого и скрытного покидания позиции, перезарядки, выдвижения в точку ожидания и маскировки РСЗО.