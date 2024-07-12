Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

«Оператор разведывательного БПЛА ZALA обнаружил скопление автомобильной техники украинской армии в количестве более 10 единиц в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Было выяснено, что данные автомобили в ночное время используются украинскими националистами в военных целях. В дневное время противник прячет из-под укрытиями. Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага», — рассказали в военном ведомстве.