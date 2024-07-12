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Расчеты БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 12 июл — РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Воздушно-десантных войск из состава российской группировки войск «Днепр» за час уничтожили более десяти автомобилей украинской армии на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.

«Оператор разведывательного БПЛА ZALA обнаружил скопление автомобильной техники украинской армии в количестве более 10 единиц в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Было выяснено, что данные автомобили в ночное время используются украинскими националистами в военных целях. В дневное время противник прячет из-под укрытиями. Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомашин врага», — рассказали в военном ведомстве.

В результате слаженной работы операторов разведывательных и ударных дронов российских десантников, ввиду уничтожения транспорта, в одном из подразделений ВСУ были надолго нарушены логистические цепочки.