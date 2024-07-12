Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

«Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 группировки войск “Центр” разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.
В ходе выполнения боевой задачи, как указано, разведчики при помощи БПЛА выявили местоположение опорного пункта ВСУ, эти координаты были немедленно переданы на командный пункт.
«Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой», — сообщили в оборонном ведомстве.
После успешного выполнения боевой задачи экипаж машины был награжден прямо на передовой государственными наградами — командование соединения вручило медали «За отвагу».