Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

«Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой», — сообщили в оборонном ведомстве.