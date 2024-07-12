Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж БМП-3 разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 12 июл — РИА Новости. Экипаж БМП-3 группировки войск «Центр» разгромил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой и был награжден за это медалями «За отвагу», сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие экипажа боевой машины пехоты БМП-3 группировки войск “Центр” разгромили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступление штурмовых подразделений на авдеевском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в ведомстве.

В ходе выполнения боевой задачи, как указано, разведчики при помощи БПЛА выявили местоположение опорного пункта ВСУ, эти координаты были немедленно переданы на командный пункт.

«Получив данные о цели, экипаж БМП-3 подъехал вплотную к позициям противника и атаковал его огнем из вооружения боевой бронемашины. Молниеносная атака и обрушившаяся огневая мощь разрушили укрепления и деморализовали личный состав противника, обеспечив таким образом наступление и взятие опорного пункта ВСУ штурмовой группой», — сообщили в оборонном ведомстве.

После успешного выполнения боевой задачи экипаж машины был награжден прямо на передовой государственными наградами — командование соединения вручило медали «За отвагу».