Одна летела в другую: четыре машины столкнулись в Хабаровске

Около полуночи 11 июля в Хабаровске произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В аварии не обошлось без пострадавших, сообщает Госавтоинспекция. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 23:38 автомобиль Jaguar ехал со стороны улице Кубяка в сторону Радищева. При перестроении на Павла Морозова он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Toyota Celica, который ехал в попутном направлении.
«После чего транспортное средство Jaguar, продолжив неконтролируемое движение, допустил столкновение транспортным средством Mercedes Benz, который совершил наезд на дорожное ограждение», — рассказали в ГИБДД Хабаровска.
После этого Jaguar, продолжив неконтролируемое движение, наехал на дорожное ограждение и Toyota Vitz, повредив при этом дорожные знаки.
Во время аварии водитель Jaguar, мужчина 30 лет, получил травмы.