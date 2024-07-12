Уехал в лес на велосипеде и не вернулся: 6-летнего мальчика разыскивают в деревне Братского района

Утром 12 июля в сети разлетелись ориентировки 6-летнего мальчика. Оказалось, Марк Долганов пропал вечером 11 июля. Родители, которые сразу обратились с заявлением в полицию, о пропаже ребенка, говорят, что он уехал кататься на велосипеде.
— Полиция Братска разыскивает без вести пропавшего, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. — С заявлением в отдел полиции обратились родственники несовершеннолетнего.
Мальчик отдыхал днем 11 июля по улице Фрунзе в деревне Куватка Братского района. Тогда мальчишка решил покататься на зеленом велосипеде. Однако домой мальчик не вернулся. Сейчас в поисках задействован личный состав всех структурных подразделений МУ МВД России «Братское». Также к поискам подключился кинолог со служебной собакой. Участвуют сотрудники МЧС и волонтеры.
Приметы: рост около 116 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие. Был одет: синие шорты, серо-голубые кроссовки.
Это все, что пока известно о поисках 6-летнего мальчика в Братске 11 июля 2024 года.