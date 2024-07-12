Уехал в лес на велосипеде и не вернулся: 6-летнего мальчика разыскивают в деревне Братского района

Мальчик отдыхал днем 11 июля по улице Фрунзе в деревне Куватка Братского района. Тогда мальчишка решил покататься на зеленом велосипеде. Однако домой мальчик не вернулся. Сейчас в поисках задействован личный состав всех структурных подразделений МУ МВД России «Братское». Также к поискам подключился кинолог со служебной собакой. Участвуют сотрудники МЧС и волонтеры.