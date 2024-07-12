Убийцу почтальона поймали в Приморье спустя 22 года: нанес 27 ударов ножом и скрылся

«4 июня 2002 года обвиняемый подкараулил в подъезде дома по улице Центральная в городе Партизанске почтальона, которая в этот день разносила пенсионные выплаты пенсионерам. Он напал на нее со спины и нанес не менее 27 ударов ножом по телу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Все похищенные деньги мужчина потратил на развлечения.
Преступление было раскрыто благодаря новым показаниям свидетелей, которые и стали отправной точкой.
Обвиняемый признал свою вину и подтвердил свои показания во время следственного эксперимента на месте преступления. По решению суда убийца заключен под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, в Приморье задержан иностранец за экстремистскую деятельность. Мужчина начал оскорблять местных жителей из-за парковки. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.