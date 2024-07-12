Минприроды РФ: в Иркутской области ожидается пик лесных пожаров

«Обстановка осложняется и, по прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. В течение 2−3 недель нас ждет пик летних пожаров. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет», — сказал Козлов, отметив, что северные территории страны в текущем году из-за аномальной жары и гроз начали гореть на месяц раньше (не в июле, а в июне) (цитата ТАСС).