Минприроды РФ: в Иркутской области ожидается пик лесных пожаров

Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщило ТАСС, передает ИА «ТК Город».
«Обстановка осложняется и, по прогнозам Росгидромета, снижения пожарной опасности не будет. В течение 2−3 недель нас ждет пик летних пожаров. Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет», — сказал Козлов, отметив, что северные территории страны в текущем году из-за аномальной жары и гроз начали гореть на месяц раньше (не в июле, а в июне) (цитата ТАСС).
К слову, по данным правительства Иркутской области, за минувшие сутки (11 июля) в регионе было обнаружено девять лесных пожаров, ликвидировано 11, продолжается тушение 44 возгораний на общей площади 3173,2 гектаров.
Днем ранее сообщалось, что в Приангарье горели 2537 гектаров леса.