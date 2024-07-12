Нашли лишь медвежьи следы: братья-грибники пропали в Хабаровском крае

«11 июля группой спасателей поисково-спасательного отряда, в том числе кинологическим расчетом, вместе с сотрудниками полиции и добровольцами обследовано 12 квадратных километров лесного массива. Поисковые мероприятия результата не дали. В районе поиска были обнаружены следы медведя. Сегодня поиски продолжаются», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.