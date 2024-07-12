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Нашли лишь медвежьи следы: братья-грибники пропали в Хабаровском крае

Спасатели ищут братьев-грибников, не вернувшихся домой.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС Хабаровского края уже второй ищут двоих грибников, не вернувшихся домой. Сообщение поступило от полиции 11 июля, а пропали мужчины днем раньше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Браться 31 и 32 лет ушли за грибами в район села Петропавловка Хабаровского района. В назначенное время они не вернулись домой.

«11 июля группой спасателей поисково-спасательного отряда, в том числе кинологическим расчетом, вместе с сотрудниками полиции и добровольцами обследовано 12 квадратных километров лесного массива. Поисковые мероприятия результата не дали. В районе поиска были обнаружены следы медведя. Сегодня поиски продолжаются», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям региона же напоминают о правилах безопасности в природной среде. Рекомендуется всегда брать с собой заряженный телефон, надевать яркую одежду и сообщать о своих планах родственников.