Нашли лишь медвежьи следы: братья-грибники пропали в Хабаровском крае

Спасатели МЧС Хабаровского края уже второй ищут двоих грибников, не вернувшихся домой. Сообщение поступило от полиции 11 июля, а пропали мужчины днем раньше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Браться 31 и 32 лет ушли за грибами в район села Петропавловка Хабаровского района. В назначенное время они не вернулись домой.
«11 июля группой спасателей поисково-спасательного отряда, в том числе кинологическим расчетом, вместе с сотрудниками полиции и добровольцами обследовано 12 квадратных километров лесного массива. Поисковые мероприятия результата не дали. В районе поиска были обнаружены следы медведя. Сегодня поиски продолжаются», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жителям региона же напоминают о правилах безопасности в природной среде. Рекомендуется всегда брать с собой заряженный телефон, надевать яркую одежду и сообщать о своих планах родственников.