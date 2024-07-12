Ушел гулять и не вернулся. 10-летнего школьника ищут полицейские в Иркутске

О пропаже школьника в Иркутске стало известно 11 июля. Мама 10-летнего мальчика обратилась за помощью к полицейским, когда сын не вернулся с прогулки домой.
— Последний раз ребенка видели около 15:00 на улице 2-я Московская в Ленинском округе областного центра, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.
Женщина рассказала, правоохранителям, что отпустила сына на прогулку в дневное время. Когда ребенок не вернулся домой она забеспокоилась и обратилась в органы.
— На вид мальчику 10 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, стрижка короткая, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.
Школьник был одет в голубую рубашку с коротким рукавом и синие шорты. На ногах черные сандалии.