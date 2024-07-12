Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел гулять и не вернулся. 10-летнего школьника ищут полицейские в Иркутске

10-летнего мальчика разыскивают полицейские в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

О пропаже школьника в Иркутске стало известно 11 июля. Мама 10-летнего мальчика обратилась за помощью к полицейским, когда сын не вернулся с прогулки домой.

— Последний раз ребенка видели около 15:00 на улице 2-я Московская в Ленинском округе областного центра, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Женщина рассказала, правоохранителям, что отпустила сына на прогулку в дневное время. Когда ребенок не вернулся домой она забеспокоилась и обратилась в органы.

— На вид мальчику 10 лет, рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, стрижка короткая, — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Школьник был одет в голубую рубашку с коротким рукавом и синие шорты. На ногах черные сандалии.