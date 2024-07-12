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В Новосибирске трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в иномарку

Сегодня, 12 июля, на улице Писарева в Новосибирске произошло ДТП с участием трамвая № 13. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

По словам очевидцев, трамвай внезапно отключился и протаранил стоящую машину на конечной остановке на улице Писарева. В результате инцидента на данном участке дороги образовались затруднения в движении.

Однако, согласно данным картографического сервиса «2GIS», проезд по улице Писарева в настоящий момент свободен.

Официальная информация о пострадавших в происшествии пока не поступала. В случае появления дополнительных подробностей публикация будет дополнена.

Ранее «Прецедент» сообщал, что шесть новых составов для Новосибирского метрополитена закупят к 2026 году. Редакция также писала о том, что расселенный деревянный барак сгорел в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.