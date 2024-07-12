В Новосибирске трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в иномарку

По словам очевидцев, трамвай внезапно отключился и протаранил стоящую машину на конечной остановке на улице Писарева. В результате инцидента на данном участке дороги образовались затруднения в движении.
Однако, согласно данным картографического сервиса «2GIS», проезд по улице Писарева в настоящий момент свободен.
Официальная информация о пострадавших в происшествии пока не поступала. В случае появления дополнительных подробностей публикация будет дополнена.
Ранее «Прецедент» сообщал, что шесть новых составов для Новосибирского метрополитена закупят к 2026 году. Редакция также писала о том, что расселенный деревянный барак сгорел в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.