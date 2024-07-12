Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело парня нашли в Оби в Новосибирске

Молодой человек утонул.

Источник: Комсомольская правда

Из Оби в Железнодорожном районе Новосибирска вытащили тело 29-летнего парня. Ранее он пропал на воде.

— Тело мужчины 1995 года рождения извлекли из воды, — говорится в сводке МАСС.

Судя по всему, парень утонул. Тело его передали сотрудникам полиции.

Ранее КП-Новосибирск писала о главных причинах утопления. А также о том, что с начала купального сезона в Новосибирской области утонули 45 человек.

В Новосибирскую область вновь придет аномальная жара, в связи с чем спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на воде во избежание трагедий.

несчастный случай