Тело парня нашли в Оби в Новосибирске

Из Оби в Железнодорожном районе Новосибирска вытащили тело 29-летнего парня. Ранее он пропал на воде.
— Тело мужчины 1995 года рождения извлекли из воды, — говорится в сводке МАСС.
Судя по всему, парень утонул. Тело его передали сотрудникам полиции.
Ранее КП-Новосибирск писала о главных причинах утопления. А также о том, что с начала купального сезона в Новосибирской области утонули 45 человек.
В Новосибирскую область вновь придет аномальная жара, в связи с чем спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на воде во избежание трагедий.