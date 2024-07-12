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Пожилая дачница с деменцией пропала в Искитимском районе Новосибирска

Женщина не вернулась из летнего домика в Черемушках.

Источник: Соцсети

В Искитимском районе ищут 76-летнюю Нину Сальникову — она пропала 11 июля 2024 года. Об этом сообщил «Весь Искитим».

Родственники пишут в объявлениях, что женщина ездила в свой летний домик СТ Черемушки Искитимского района. Больше о её местоположении ничего неизвестно.

Есть вероятность, что Нина Сальникова могла уехать на электричке в Черепаново или Новосибирск. Родные сообщили в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Отмечается — Нина Николаевна страдает деменцией, ей нужна медпомощь.

Приметы пропавшей: рост 150−160 см, худощавое телосложение. Была одета в синие джинсы, черную ветровку, кеды и соломенную шляпу.