Минобороны заявило о поражении «Солнцепеком» укрепленных участков обороны ВСУ

«Часто выезжаем и поддерживаем наши подразделения. В основном, поражаем фортификационные сооружения», — рассказал командир взвода с позывным Белый. Как рассказал ТАСС 11 июля командир взвода, наибольшую опасность для расчетов ТОС представляют по-прежнему ударные беспилотники. По его словам, последние два месяца ВСУ еще больше нарастили их использование на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что огнеметчики стараются соблюдать все правила маскировки и безопасности, чтобы уберечь личный состав и технику.