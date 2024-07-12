Минобороны заявило о поражении «Солнцепеком» укрепленных участков обороны ВСУ

«Подразделения войск РХБ защиты группировки войск “Восток” в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” продолжают оказывать поддержку действий мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений группировки в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи ТОС-1А “Солнцепек” группировки войск “Восток” из Бурятии уничтожили укрепленные участки обороны ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в министерстве.
Огнеметчики работают в разное время суток, в том числе ночью, поражая опорные и командные пункты, иностранную военную технику и другие важные цели. Особенно самоходные ТОС эффективны против вражеской живой силы, прячущейся в укрытиях, добавили в МО РФ. В пакете ТОС-1А «Солнцепек» 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь 200 на 200 м.
«Часто выезжаем и поддерживаем наши подразделения. В основном, поражаем фортификационные сооружения», — рассказал командир взвода с позывным Белый. Как рассказал ТАСС 11 июля командир взвода, наибольшую опасность для расчетов ТОС представляют по-прежнему ударные беспилотники. По его словам, последние два месяца ВСУ еще больше нарастили их использование на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что огнеметчики стараются соблюдать все правила маскировки и безопасности, чтобы уберечь личный состав и технику.
В ведомстве указали, что противостояние за Урожайное приняло позиционный характер. ВСУ окопались. Чтобы избежать потерь при штурме, оборону противника ежедневно обрабатывают артиллерией и тяжелыми огнеметами. Несмотря на близость работы к передовой, экипажу каждый раз удавалось приводить машину в пункт временной дислокации невредимой. Машину прячут в заглубленных капонирах.
Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, бойцы переводят машину в походное положение и в кратчайшее время покидают позицию под прикрытием группы поддержки. Контроль и корректировка огневого поражения целей выполняется операторами БПЛА группировки, которые в режиме реального времени передают результаты боевой работы на командный пункт.