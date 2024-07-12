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Сделал шаг к гибели: мужчину насмерть сбили в Хабаровске

Пешеход скончался в карете скорой помощи после ДТП в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Днем 12 июля в Хабаровске произошла смертельная авария. «КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По предварительным данным, ДТП случилось в 12:15 на улице Краснореченская.

«Водитель, управляя автомобилем “КамАЗ” по улице Краснореченская, на регулируемом перекрестке Краснореченская-Суворова, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Во время аварии пешеход получил серьезные травмы. Он скончался в карете скорой помощи. Его личность пока не известна. Предположительно, ему около 50 лет.

На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Жителям Хабаровска напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Переходить проезжую часть можно строго на зеленый сигнал светофора.