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На Амуре продолжаются поиски мужчины с перевернувшегося катера

За пять дней общим итогом группами пройдено более 670 км.

Источник: МЧС РФ

Поисковые группы продолжают работать на реке Амур, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

За прошедший день четырьмя поисковыми группами было осмотрено 185 километров акватории реки Амур и береговой черты, начиная от моста через Амур до села Мичуринское. Спасатели, сотрудники полиции и добровольцы обследуют островные территории, малые протоки и основное русло реки, а также повторно проходят ранее осмотренные участки. За пять дней общим итогом группами пройдено более 670 километров. Поиски последнего пропавшего мужчины с перевернувшегося катера «Амру-2» в Хабаровске продолжаются. Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России обращают внимание судоводителей на важность соблюдения правил безопасности:

МЧС