На Амуре продолжаются поиски мужчины с перевернувшегося катера

За прошедший день четырьмя поисковыми группами было осмотрено 185 километров акватории реки Амур и береговой черты, начиная от моста через Амур до села Мичуринское. Спасатели, сотрудники полиции и добровольцы обследуют островные территории, малые протоки и основное русло реки, а также повторно проходят ранее осмотренные участки. За пять дней общим итогом группами пройдено более 670 километров. Поиски последнего пропавшего мужчины с перевернувшегося катера «Амру-2» в Хабаровске продолжаются. Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам.