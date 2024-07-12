Челябинская полиция задержала восьмерых участников уличной драки

После поступления сообщения о драке сотрудники правоохранительных органов выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия. Полицейские опросили очевидцев, чтобы выяснить направления, по которым разбежались участники разборок. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что стражи правопорядка также нашли человека, который выстрелил из пистолета. По данным ведомства, оружие оказалось сигнальным, а выстрел был произведен, чтобы разнять дерущихся.