Челябинская полиция задержала восьмерых участников уличной драки

После поступления сообщения о драке сотрудники правоохранительных органов выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия. Полицейские опросили очевидцев, чтобы выяснить направления, по которым разбежались участники разборок. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что стражи правопорядка также нашли человека, который выстрелил из пистолета. По данным ведомства, оружие оказалось сигнальным, а выстрел был произведен, чтобы разнять дерущихся.
«Оперативники уголовного розыска установили основных участников конфликта — восемь человек были доставлены в Отдел полиции “Северо-Западный” для дальнейшего разбирательства. Полицейские выяснили, что инцидент является продолжением ранее произошедшей ссоры между молодыми людьми», — прокомментировали в областном полицейском Главке.
В ведомстве добавили, что во время разборок пострадали подростки, поэтому материалы дела переданы следственным органам, которые дадут оценку действиям участников драки с привлечением к уголовной ответственности.
Напомним, что момент драки между молодыми людьми очевидцы записали на видео. Также ранее стало известно, что у одного из участников украли телефон.