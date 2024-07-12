В одном из СНТ Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший.

В городе Салавате накануне поздно вечером произошел пожар в СНТ «Совхоз Химик», сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.
«Открытым пламенем горел дощатый садовый дом размером 3×4 метра. К тушению привлекались 15 человек и 4 единицы техники. Пожар потушен», — добавили спасатели.
В результате пожара 32-летний мужчина получил ожоги II, III степени верхних и нижних конечностей на площади 10%. Его доставили в городскую больницу Салавата, после осмотра он от госпитализации отказался.
Причина пожара устанавливается.