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В одном из СНТ Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший

В одном из СНТ Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший.

Источник: МЧС России

В городе Салавате накануне поздно вечером произошел пожар в СНТ «Совхоз Химик», сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

«Открытым пламенем горел дощатый садовый дом размером 3×4 метра. К тушению привлекались 15 человек и 4 единицы техники. Пожар потушен», — добавили спасатели.

В результате пожара 32-летний мужчина получил ожоги II, III степени верхних и нижних конечностей на площади 10%. Его доставили в городскую больницу Салавата, после осмотра он от госпитализации отказался.

Причина пожара устанавливается.

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