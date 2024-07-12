Сын застреленного в Перми бизнесмена Лукова назвал мотив убийства отца

Речь идёт о трагедии, которая произошла в краевой столице 5 октября 2023 года. Предприниматель Александр Луков находился в своём баре на улице Первомайской. В один момент в заведение вместе с ним зашёл неизвестный мужчина, который расстрелял Лукова из пистолета. На опубликованных видеозаписях с места преступления видно, что стрелявший перешагнул тело и убежал. Одним из подозреваемых в убийстве предпринимателя стал его бывший партнёр по бизнесу Руслан Шардаков.