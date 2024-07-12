Сын застреленного в Перми бизнесмена Лукова назвал мотив убийства отца

Сын бизнесмена Александра Лукова, застреленного в Перми, назвал мотив убийства отца, сообщает 59.RU.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в краевой столице 5 октября 2023 года. Предприниматель Александр Луков находился в своём баре на улице Первомайской. В один момент в заведение вместе с ним зашёл неизвестный мужчина, который расстрелял Лукова из пистолета. На опубликованных видеозаписях с места преступления видно, что стрелявший перешагнул тело и убежал. Одним из подозреваемых в убийстве предпринимателя стал его бывший партнёр по бизнесу Руслан Шардаков.
Как рассказал порталу 59.RU сын погибшего Денис Луков, конфликт между предпринимателями произошёл из-за недостроенного здания на улице Цимлянской, которое изначально принадлежало погибшему. Как рассказывает мужчина, бизнесмен несколько раз переоформлял право владения зданием на своих знакомых и партнёров. После того, как Луков передал недострой Сергею Кривцову, документы было решено снова переоформить. В 2005 году здание переписали на Руслана Шардакова.
По данным портала, несмотря на то, что формально здание принадлежало Шардакову, вложения в реконструкцию и поиск подрядчика осуществлял сам Луков. В 2016 году бизнесмены заключили предварительный договор купли-продажи, по которому 70% собственности возвращались к Александру Лукову. В конце 2022 года они должны были подписать основной договор, но Шардаков передал права на здание своему несовершеннолетнему сыну.
После этого конфликт между мужчинами обострился. Шардаков обращался в полицию и заявлял о рейдерском захвате. Луков подал в суд два заявления — о признании договора дарения недействительным и понуждении заключить договор купли продажи. Первый иск был отклонён судом, однако, Луков решил оспорить решение инстанции. За пять дней до апелляции его убили.
Как рассказывает сын убитого, второй иск должен был рассматриваться позже, однако, этого не произошло из-за неявки Лукова, который на тот момент был убит. Семья погибшего направила в судебную коллегию жалобу.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что следствие заказало генетическую экспертизу для установления всех причастных к убийству Лукова. Подозреваемым является Андрей Широков. По версии следователей, бизнесмен Шардаков попросил его убить Александра Лукова.