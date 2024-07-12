Два заповедника горят в Иркутской области

Два заповедника горят на территории Иркутской области. Пожарные борются со стихией в Байкало-Ленском и Витимском заказниках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
— В Байкало-Ленском заповеднике в Качугском районе, площадь очага 10 га. В Витимском заповеднике в Бодайбинском районе продолжается тушение трех ранее обнаруженных лесных пожаров на площади 256 га, — пояснили в пресс-службе.
Напомним, КП-Иркутск сообщала, что всего на территории Приангарья за прошедшие сутки, 11 июля, удалось потушить 17 пожаров. Лес продолжает гореть на 23 территориях. Для борьбы с буйством пламени потребовалось привлечь почти тысячу специалистов.