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Два заповедника горят в Иркутской области

Пожарные тушат пламя в Байкало-Ленском и Витимском заповедниках региона.

Источник: Комсомольская правда

Два заповедника горят на территории Иркутской области. Пожарные борются со стихией в Байкало-Ленском и Витимском заказниках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— В Байкало-Ленском заповеднике в Качугском районе, площадь очага 10 га. В Витимском заповеднике в Бодайбинском районе продолжается тушение трех ранее обнаруженных лесных пожаров на площади 256 га, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, КП-Иркутск сообщала, что всего на территории Приангарья за прошедшие сутки, 11 июля, удалось потушить 17 пожаров. Лес продолжает гореть на 23 территориях. Для борьбы с буйством пламени потребовалось привлечь почти тысячу специалистов.