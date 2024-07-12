Два заповедника горят в Иркутской области

Напомним, КП-Иркутск сообщала, что всего на территории Приангарья за прошедшие сутки, 11 июля, удалось потушить 17 пожаров. Лес продолжает гореть на 23 территориях. Для борьбы с буйством пламени потребовалось привлечь почти тысячу специалистов.