«Господи, молю, пусть найдется живым»: что известно о поисках 6-летнего мальчика, пропавшего в лесу под Братском

«Помогите найти ребенка!», — с такой просьбой обратились родные 6-летнего мальчика. Сибиряки сообщили, что отправили сына в деревню Куватка Братского района погостить к бабушке. 11 июля мальчишка взял зеленый велосипед и уехал кататься. Вернуться должен был до темноты. Но за окном уже поздний вечер, а ребенка нет. На утро 12 июля его ищут правоохранительные органы, полиция, поисково-спасательная служба, волонтеры, добровольцы. Подробности поисков — в материале КП-Иркутск.
— Только в ночь на 12 июля ребенка искали около 50 человек, — рассказывают КП-Иркутск в Национальном центре помощи по Иркутской области. — На утро 12 июля, конечно, уже больше людей.
В полиции сообщают, что сейчас на поиски мальчика отправились десятки людей.
— Волонтеры и неравнодушные граждане продолжают прибывать. К поискам присоединились сотрудники подразделений ГАИ, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, кинолог с собакой. Прибыли казаки, Северо-западный поисково-спасательный отряд, поисковый отряд «Поиск Братск», другие отряды, администрация Ключи-Булак, села Покосное, Куватки, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
Сейчас на месте пропажи создан оперативный штаб.
— В Братск собираются лучшие наши ребята, — рассказывали ранее КП-Иркутск в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». — Кроме этого, запросили помощь авиации, туда едут и наши беспилотники.
Кроме этого, в деревне идет опрос знакомых ребенка.
— Опрашиваем друзей, — рассказывают в Национальном центре помощи по Иркутской области. — А наши сотрудники уже зашли в лес на поиски мальчика.
В комментариях под новостями в соцсетях каждый сибиряк молится, чтобы ребенок нашелся живым и здоровым.
«Найдись, пожалуйста, живой…», — пишут некоторые.
«Господи, молю, пусть найдется живым и невредимым!», — молятся другие.
Приметы: рост около 116 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза карие. Был одет: синие шорты, серо-голубые кроссовки.
Это все, что пока известно о поисках 6-летнего мальчика в Братске 11 июля 2024 года.