«Господи, молю, пусть найдется живым»: что известно о поисках 6-летнего мальчика, пропавшего в лесу под Братском

«Помогите найти ребенка!», — с такой просьбой обратились родные 6-летнего мальчика. Сибиряки сообщили, что отправили сына в деревню Куватка Братского района погостить к бабушке. 11 июля мальчишка взял зеленый велосипед и уехал кататься. Вернуться должен был до темноты. Но за окном уже поздний вечер, а ребенка нет. На утро 12 июля его ищут правоохранительные органы, полиция, поисково-спасательная служба, волонтеры, добровольцы. Подробности поисков — в материале КП-Иркутск.