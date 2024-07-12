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Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку по факту захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По итогам проверки принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении еще 16 к дисциплинарной ответственности. В отставку также подали начальник регионального управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Безруких — генерал-лейтенант внутренней службы. В сентябре 2020 года указом президента он назначен на должность начальника регионального управления ФСИН. Господин Безруких награжден государственными наградами, следует из информации на сайте ведомства. Его первый заместитель, Василий Гордеев, полковник внутренней службы. На своей должности он курировал оперативно-режимную работу.

«Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Материалы проверки по выявленным нарушениям направлены в СКР и Генпрокуратуру.

16 июня шесть человек, содержавшихся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие называли себя сторонниками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Через несколько часов здание взяли штурмом. Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. В ходе операции по освобождению заложников часть преступников была ликвидирована, часть задержана.