Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

16 июня шесть человек, содержавшихся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие называли себя сторонниками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Через несколько часов здание взяли штурмом. Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. В ходе операции по освобождению заложников часть преступников была ликвидирована, часть задержана.