Глава ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

Дмитрий Безруких — генерал-лейтенант внутренней службы. В сентябре 2020 года указом президента он назначен на должность начальника регионального управления ФСИН. Господин Безруких награжден государственными наградами, следует из информации на сайте ведомства. Его первый заместитель, Василий Гордеев, полковник внутренней службы. На своей должности он курировал оперативно-режимную работу.
«Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Материалы проверки по выявленным нарушениям направлены в СКР и Генпрокуратуру.
16 июня шесть человек, содержавшихся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие называли себя сторонниками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Через несколько часов здание взяли штурмом. Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. В ходе операции по освобождению заложников часть преступников была ликвидирована, часть задержана.