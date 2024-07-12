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Устроивший смертельное ДТП с опрокидыванием водитель был пьян и уснул за рулём

В Верхнеуральске арестовали жителя Башкирии, 10 июля устроившего ДТП, в котором погибла пассажирка. Оказалось, что 35-летний водитель был пьян и уснул за рулём, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. На мужчину завели уголовное дело и отправили в СИЗО на два месяца.

Источник: chelprocrf/t.me

На жителя села Учалы Республики Башкортостан завели уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, что авария произошла по направлению в посёлок Ивановский Челябинской области. В салоне автомобиля находились два пассажира — женщина скончалась на месте, а мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

— Верхнеуральский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10.09.2024, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Верхнеуральского района.

Подобная ситуация произошла в начале июля в Караидельском районе Башкирии жительница Челябинской области за рулём «Лады Калины» выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой Грантой». В аварии погибли водители легковушек, ещё три человека получили ранения.