Устроивший смертельное ДТП с опрокидыванием водитель был пьян и уснул за рулём

В Верхнеуральске арестовали жителя Башкирии, 10 июля устроившего ДТП, в котором погибла пассажирка. Оказалось, что 35-летний водитель был пьян и уснул за рулём, допустив съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. На мужчину завели уголовное дело и отправили в СИЗО на два месяца.