Устроивший смертельное ДТП с опрокидыванием водитель был пьян и уснул за рулём

На жителя села Учалы Республики Башкортостан завели уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Напомним, что авария произошла по направлению в посёлок Ивановский Челябинской области. В салоне автомобиля находились два пассажира — женщина скончалась на месте, а мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.
— Верхнеуральский районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 10.09.2024, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Верхнеуральского района.
Подобная ситуация произошла в начале июля в Караидельском районе Башкирии жительница Челябинской области за рулём «Лады Калины» выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой Грантой». В аварии погибли водители легковушек, ещё три человека получили ранения.