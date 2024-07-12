Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за рухнувшего моста через Тудур

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Комсомольском районе Хабаровского края. Там нарушен автомобильный проезд в четыре населённых пункта с населением 3,8 тысяч человек. Накануне перегруженный грузовик с щебнем вопреки запрещающим знакам с ограничениями по весу попытался проехать по аварийному мосту через реку Тудур и обрушил его, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Ещё 21 июня этого года на этом мостовом сооружении для проведения ремонта были введены ограничения для движения большегрузного транспорта массой более 13 тонн. Были установлены соответствующие знаки «Ограничение массы 13 тонн». Однако водитель крупнотоннажного транспорта проигнорировал предупреждение. В итоге произошло разрушение покрытия мостового сооружения через реку Тудур, приведшее к невозможности его эксплуатации, — рассказали в пресс-службе краевого предприятия «Хабаровскуправтодор».
Проехать к посёлкам Снежный, Гурское, Уктур и Кенай Комсомольского района пока невозможно. Сейчас дорожники обустраивают объездную дорогу через реку Тудур на 32 километре трассы Селихино — Снежный — Уктур. По ней планируется пустить легковые автомобили. После этого продолжится ремонт моста.
Прокуратура Комсомольского района проводит проверку по факту частичного обрушения моста на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.