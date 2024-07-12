Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за рухнувшего моста через Тудур

— Ещё 21 июня этого года на этом мостовом сооружении для проведения ремонта были введены ограничения для движения большегрузного транспорта массой более 13 тонн. Были установлены соответствующие знаки «Ограничение массы 13 тонн». Однако водитель крупнотоннажного транспорта проигнорировал предупреждение. В итоге произошло разрушение покрытия мостового сооружения через реку Тудур, приведшее к невозможности его эксплуатации, — рассказали в пресс-службе краевого предприятия «Хабаровскуправтодор».