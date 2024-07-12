Во Владивостоке электропоезд сбил женщину

Также, в Уссурийске 52-летний мужчина погиб под колесами поезда в свой день рождения. Происшествие случилось около станции «Спасск-Дальний». Машинист грузового поезда, заметив человека, пересекающего пути в неустановленном месте, пытался предотвратить наезд, применяя экстренное торможение и подавая звуковые сигналы. Несмотря на это, избежать трагедии не удалось.