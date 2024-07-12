Во Владивостоке электропоезд сбил женщину

Трагедия произошла на железнодорожном переезде «Татарский» в районе станции Вторая речка во Владивостоке. Сообщение о смертельном травмировании человека поступило в дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе транспортной полиции Дальнего Востока.
Как выяснилось, 78-летняя жительница Приморья переходила железную дорогу в неположенном месте. Женщина имела серьезные проблемы со слухом. Из-за этого она не услышала звуковые сигналы, подаваемые машинистом электропоезда. Пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, в Приморье поезд поезд насмерть сбил 20-летнего мужчину. Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Артем — Кневичи, заметил молодого человека возле железнодорожных путей. Несмотря на предупреждающие сигналы, мужчина не отреагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Также, в Уссурийске 52-летний мужчина погиб под колесами поезда в свой день рождения. Происшествие случилось около станции «Спасск-Дальний». Машинист грузового поезда, заметив человека, пересекающего пути в неустановленном месте, пытался предотвратить наезд, применяя экстренное торможение и подавая звуковые сигналы. Несмотря на это, избежать трагедии не удалось.