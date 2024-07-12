«Заведено дело об убийстве»: вскрылись новые подробности пропажи 6-летнего мальчика в лесу под Братском

В деревню Марка привезли родители. В Куватке у мальчишки живет бабушка, у которой он проводил летние каникулы. Так, 11 апреля он уехал кататься на зеленом велосипеде по улице Фрунзе и прилегающей территории. Вернуться домой должен было до темноты. Однако за окном поздний вечер, а ребенка нет. Родные первым делом обратились с заявлением о пропажи сына в полицию. А позже к расследованию подключились прокуратура и СК Иркутской области.