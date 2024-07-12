«Заведено дело об убийстве»: вскрылись новые подробности пропажи 6-летнего мальчика в лесу под Братском

«По берегу можно все пройти», — склонившись над небольшой картой деревни Куватка Братского района, десятки сибиряков выстраивают план по поиску ребенка. 6-летний мальчик пропал 11 июля — уехал кататься на велосипеде и не вернулся. К слову, местность не из безопасных. Деревню отгружают непроходимая тайга, широкая река Ия и огромное Братское водохранилище.
«Все дома обошли в деревне?», — уточняет участник поискового отряда.
«Все!», — уверенно заявляет сибирячка, которая помогает в поиске ребенка. Сейчас мальчишку ищут полиция, поисково-спасательная служба, волонтеры, добровольцы. Каждый надеется найти ребенка живым и невредимым. Подробности — в материале КП-Иркутск.
В деревню Марка привезли родители. В Куватке у мальчишки живет бабушка, у которой он проводил летние каникулы. Так, 11 апреля он уехал кататься на зеленом велосипеде по улице Фрунзе и прилегающей территории. Вернуться домой должен было до темноты. Однако за окном поздний вечер, а ребенка нет. Родные первым делом обратились с заявлением о пропажи сына в полицию. А позже к расследованию подключились прокуратура и СК Иркутской области.
— Прокуратура Братского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, заведенного по факту убийство малолетнего, — рассказывают в прокуратуре.
Установление места нахождения мальчика, причин и обстоятельств произошедшего контролируют органы прокуратуры.