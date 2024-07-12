Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Porsche, участник смертельного ДТП на Ершова, попросил суд снять с него арест

Сегодня Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел апелляцию печально известного Василия Барнабишвили, который стал участником смертельного ДТП. Бывший учредитель многомиллиардной фирмы выступил с апелляцией против решения суда о его аресте.

«В свою защиту хочу сказать, что я всю жизнь провел в России. Друзья, мама, у меня все здесь, вся жизнедеятельность. Мне нет смысла куда либо убегать», — рассказал Василий Барнабишвили.

Также в суде сегодня огласили ходатайство Анатолия Крайчика, брата погибшего Максима. Анатолий — потерпевший по этому делу.

«Брата не вернешь. Василий раскаялся в преступлении, извинился и выплатил ущерб. Не вижу смысла в такой жесткой мере пресечения и не имею к нему претензий», — зачитал судья ходатайство Анатолия.

Решение Приволжского суда осталось без изменений. Василий Барнабишвили остается в СИЗО.

Напомним, что 30 июня этого года, Василий, на своем Porsche Cayman, гоняя по улице Карла Маркса, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой» Максима Крайчика. Крайчик от полученных травм скончался на месте.