Водитель Porsche, участник смертельного ДТП на Ершова, попросил суд снять с него арест

«В свою защиту хочу сказать, что я всю жизнь провел в России. Друзья, мама, у меня все здесь, вся жизнедеятельность. Мне нет смысла куда либо убегать», — рассказал Василий Барнабишвили.
Также в суде сегодня огласили ходатайство Анатолия Крайчика, брата погибшего Максима. Анатолий — потерпевший по этому делу.
«Брата не вернешь. Василий раскаялся в преступлении, извинился и выплатил ущерб. Не вижу смысла в такой жесткой мере пресечения и не имею к нему претензий», — зачитал судья ходатайство Анатолия.
Решение Приволжского суда осталось без изменений. Василий Барнабишвили остается в СИЗО.
Напомним, что 30 июня этого года, Василий, на своем Porsche Cayman, гоняя по улице Карла Маркса, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с «Ладой» Максима Крайчика. Крайчик от полученных травм скончался на месте.