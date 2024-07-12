В Татарстане семья из Оренбурга погибла в ДТП

Ранним утром 12 июля в Альметьевском районе Татарстана произошла страшная авария, в которой погибла семья из Оренбурга.
По предварительным данным, 41-летния водитель Kia на высокой скорости выехал без цели обгона на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco. От удара легковушку отбросило в кювет.
В результате столкновения водитель Kia и два пассажира погибли на месте происшествия. Обстоятельства трагедии уточняются, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Видео с места ДТП можно посмотреть на нашем канале.
Ранее в Нижнекамске на дорожном кольце легковушка влетела в столб.