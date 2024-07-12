Уехал на велосипеде и не вернулся: поиски 6-летнего ребенка в тайге под Братском завершились

Поздним вечером в полицию обратились встревоженные жители Братска. Сибиряки сообщили, что их 6-летний сын пропал поздним вечером 11 июля в деревне Куватка Братского района. Туда они отправили ребенка к бабушке на летние каникулы. К слову, местность не из безопасных. Деревню отгружают непроходимая тайга, широкая река Ия и огромное Братское водохранилище. В ночь уже на 12 июля мальчика искали более 50 человек. На утро это число увеличилось. Каждый камень и куст в Куватке прочесывали поисково-спасательная служба, волонтеры, добровольцы. Сибиряки с замеревшим сердцами молились найти ребенка живым и здоровым. И наконец в обед 12 июля поиски остановились. Подробности — в материале КП-Иркутск.