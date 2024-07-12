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Уехал на велосипеде и не вернулся: поиски 6-летнего ребенка в тайге под Братском завершились

Поиски 6-летнего мальчика завершились в тайге под Братском.
Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером в полицию обратились встревоженные жители Братска. Сибиряки сообщили, что их 6-летний сын пропал поздним вечером 11 июля в деревне Куватка Братского района. Туда они отправили ребенка к бабушке на летние каникулы. К слову, местность не из безопасных. Деревню отгружают непроходимая тайга, широкая река Ия и огромное Братское водохранилище. В ночь уже на 12 июля мальчика искали более 50 человек. На утро это число увеличилось. Каждый камень и куст в Куватке прочесывали поисково-спасательная служба, волонтеры, добровольцы. Сибиряки с замеревшим сердцами молились найти ребенка живым и здоровым. И наконец в обед 12 июля поиски остановились. Подробности — в материале КП-Иркутск.

«».

Мальчишка гостил у бабушки, когда решил взять зеленый велосипед и уехать кататься по улице Фрунзе и прилегающей территории. Родные внука ждали до темноты. Однако за окном уже поздний вечер, а ребенка нет.

— С заявлением в отдел полиции обратились родственники несовершеннолетнего, — рассказывали в ГУ МВД по Иркутской области. — В поисках был задействован личный состав всех структурных подразделений МУ МВД России «Братское», в том числе кинолог со служебной собакой. Также участвуют сотрудники МЧС.

Спустя время к поискам присоединились сотрудники подразделений ГАИ, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Прибыли казаки, Северо-западный поисково-спасательный отряд, поисковый отряд «Поиск Братск», другие отряды, администрация Ключи-Булак, сел Покосное, Куватки, добровольцы поисково-спасательно отряда «ЛизаАлерт» и Национального Центра Помощи по Иркутской области.

На месте был создан оперативный штаб. Первым делом сибиряки обошли каждый дом в деревне. Позже поиски начали в лесу. Параллельно были опрошены друзья пропавшего мальчика.

«Предварительно стоп по поиску», — к обеду появилась информация от «ЛизаАлерт». Спасатели обнаружили юного сибиряка в пяти километрах от деревни Куватка. Остальные подробности пока не уточняются.