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Более 30 человек эвакуировали из горящего здания в Уральске

В Уральске в 3-х этажном здании на первом этаже произошло загорание в служебном помещении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Источник: Baigenews

Силами МЧС из здания эвакуировано 12 детей и 24 взрослых.

«Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности».

говорится в сообщении.
пожары