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В Челябинске парень вынес из магазина сейф с деньгами

Челябинские оперативники задержали подозреваемого в краже сейфа с денежными средствами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Владелец магазина на Комсомольском проспекте (Курчатовский район) сообщил, что из помещения был похищен сейф с 26 тыс. рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 21-летний злоумышленник был задержан. Путем выдавливания секции входной двери он незаконно проник в помещение магазина, откуда похитил сейф с денежными средствами. Затем, находясь у себя в квартире вскрыл его, после чего избавился. Находящимися внутри сейфа денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.