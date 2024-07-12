В Челябинске парень вынес из магазина сейф с деньгами

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 21-летний злоумышленник был задержан. Путем выдавливания секции входной двери он незаконно проник в помещение магазина, откуда похитил сейф с денежными средствами. Затем, находясь у себя в квартире вскрыл его, после чего избавился. Находящимися внутри сейфа денежными средствами распорядился по своему усмотрению.