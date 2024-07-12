Жители Пермского края массово жалуются на ожоги из-за зарослей борщевика

«Уважаемые родители! Будьте внимательны, когда ваши дети ходят гулять в парк. Мы столкнулись с такой ужасной ситуацией. В четверг наш сын гулял в парке и получил ожоги борщевиком. Я так понимаю, что вырубкой никто не занимается!» — рассказывает встревоженная женщина.