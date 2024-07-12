Жители Пермского края массово жалуются на ожоги из-за зарослей борщевика

Жители Пермского края массово пожаловались на ожоги из-за обширных зарослей борщевика в регионе.
Сообщения о зарослях борщевика и пострадавших от его ожогов опубликованы пермскими телеграм-каналами. 10 июля в канале «Плохие новости Пермь» появилось сообщение от жителей деревни Малой в Пермском округе. На опубликованной фотографии видно покрасневший живот мужчины с крупными волдырями от ожогов.
«В деревне Малой всё заросло борщевиком все поля, леса. Детей страшно выпустить на улицу. Посмотрите, мужчина косил траву и получил ожоги от борщевика. Жутко страшно», — рассказали местные жители.
Другое сообщение о пострадавшем от ожогов растения было опубликовано в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». Жительница Губахи сообщала, что её сын пострадал от растения в городском парке.
«Уважаемые родители! Будьте внимательны, когда ваши дети ходят гулять в парк. Мы столкнулись с такой ужасной ситуацией. В четверг наш сын гулял в парке и получил ожоги борщевиком. Я так понимаю, что вырубкой никто не занимается!» — рассказывает встревоженная женщина.
На прикреплённых фотографиях заметных крупные волдыри с жёлтой жидкостью, которые вздулись на покрасневшей коже. По словам мамы пострадавшего ребёнка, сейчас ему предстоит долгое лечение.
«СНТ Лесной. На повороте. По улице Попутная. Просто заросли борщевика. И он уже цветёт», — сообщили жители Прикамья в телеграм-канале «Пермь ЧП и ДТП».
На фотографиях, сделанных автором поста, видно высокие стебли и цветущие «зонтики» растения, которые расположены вдоль дороги. В комментариях к публикациям жители города отметили, что растение широко распространилось по всему региону. По словам жителей Пермского края, избавиться от него не помогает ни вырубка, ни сожжение.