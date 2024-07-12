На трассе под Нижним Новгородом столкнулись 11 автомобилей: что известно о пострадавших

Напомним, 11 июля на трассе Шопша — Нижний Новгород произошла авария с участием КамАЗа и Audi. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Сообщалось, что 46-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, в котором было трое мужчин. Все они погибли на месте до приезда врачей.