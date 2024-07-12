На трассе под Нижним Новгородом столкнулись 11 автомобилей: что известно о пострадавших

О происшествии стало известно из местных пабликов в соцсетях. Пользователи сообщили, что в связи с аварией на въезде в Нижний Новгород со стороны Дзержинска одну из полос перекрыли. Было организовано реверсивное движение.
По предварительным данным, водитель фуры не заметил стоящие впереди машины и врезался в десять автомобилей, собрав их в кучу. Судя по кадрам с места аварии, часть транспортных средств получили очень серьезные повреждения.
В прокуратуре Нижегородской области подтвердили факт ДТП. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на контроль.
«Недалеко от поселка Строителей произошло попутное столкновение 11 машин. В настоящее время организовано реверсивное движение. Работают службы экстренного реагирования», — отметили прокуратуре.
Сейчас ведомство проводит проверку, после которой даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.
Напомним, 11 июля на трассе Шопша — Нижний Новгород произошла авария с участием КамАЗа и Audi. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. Сообщалось, что 46-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, в котором было трое мужчин. Все они погибли на месте до приезда врачей.