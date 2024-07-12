В Красноярске поймали оптовых закладчиков героина

Злоумышленники планировали сбыть запрещенные вещества бесконтактным способом.
Установлено, что ранее судимый 44-летний мужчина и его 34-летний сообщник получили наркотики через интернет-магазин, в котором были трудоустроены, и намеревались разместить их в тайниках для последующей передачи розничным курьерам.
«При досмотре автомобиля наркодилеров было обнаружено около двух десятков свертков с наркотиком, приготовленных для дальнейшего сбыта путем закладок в тайниках. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является героином общим весом 21 грамм», — рассказали в МУ МВД.
Фигурантов арестовали и возбудили против них уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере». Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.