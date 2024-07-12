В Иркутской области нашли пропавшего накануне вечером мальчика

В полиции подтвердили, что ситуация разрешилась благополучно: мальчик найден, он жив, его везут к оперативному штабу, созданному для координации поисков, в которых участвовали сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции, участковые уполномоченные, спасатели, волонтеры и местные жители.