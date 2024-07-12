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В Иркутской области нашли пропавшего накануне вечером мальчика

Шестилетний житель деревни Куватка Братского района Приангарья, уехавший из дома на велосипеде в четверг после полудня, найден.

Источник: РИА "Новости"

«Ребенка нашли! Живой», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин.

В полиции подтвердили, что ситуация разрешилась благополучно: мальчик найден, он жив, его везут к оперативному штабу, созданному для координации поисков, в которых участвовали сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции, участковые уполномоченные, спасатели, волонтеры и местные жители.

Информация о причинах и обстоятельствах исчезновения ребенка уточняется. Известно, что вчера около 15 часов он уехал на велосипеде из дома и не вернулся, поэтому родители обратились в правоохранительные органы.

Утро пятницы началось в районе с оперативного совещания, где было принято решение максимально усилить группировку поисковиков. Их усилия увенчались успехом несколько часов спустя.