Каждое восьмое ДТП в Пермском крае происходит по вине пьяных водителей

В Пермском крае по вине нетрезвых водителей в 2023 году произошло 13% аварий с пострадавшими. Такую статистику привели «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Чаще всего ДТП происходили из-за превышения скорости, несоблюдения очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода, попыток обгона, а так же проезда по встречке.
Всего в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции поймали 12 778 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В отношении 1 613 водителей материалы переданы для возбуждения уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами с признаками опьянения.
Зимой этого года «Комсомолка» писала о ДТП в котором по вине нетрезвого водителя погибла 11-летняя школьница. Пьяный 37-летний водитель, лишенный прав, сел за руль своего Mercedes и вырулил на встречную полосу. В результате лобового столкновения девочка получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в машине «скорой помощи».