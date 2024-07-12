Каждое восьмое ДТП в Пермском крае происходит по вине пьяных водителей

Зимой этого года «Комсомолка» писала о ДТП в котором по вине нетрезвого водителя погибла 11-летняя школьница. Пьяный 37-летний водитель, лишенный прав, сел за руль своего Mercedes и вырулил на встречную полосу. В результате лобового столкновения девочка получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в машине «скорой помощи».