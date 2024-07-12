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Каждое восьмое ДТП в Пермском крае происходит по вине пьяных водителей

Полиция поймала более 12 тысяч нетрезвых водителей за прошлый год.

В Пермском крае по вине нетрезвых водителей в 2023 году произошло 13% аварий с пострадавшими. Такую статистику привели «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Чаще всего ДТП происходили из-за превышения скорости, несоблюдения очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода, попыток обгона, а так же проезда по встречке.

Всего в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции поймали 12 778 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В отношении 1 613 водителей материалы переданы для возбуждения уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами с признаками опьянения.

Зимой этого года «Комсомолка» писала о ДТП в котором по вине нетрезвого водителя погибла 11-летняя школьница. Пьяный 37-летний водитель, лишенный прав, сел за руль своего Mercedes и вырулил на встречную полосу. В результате лобового столкновения девочка получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в машине «скорой помощи».