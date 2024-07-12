В Воронеже под Каменным мостом застряла очередная «Газель»

После открытия движения под Каменным мостом это уже шестой случай с застрявшим транспортом. Как сообщало РИА «Воронеж», в первый день после открытия под мостом застрял экскаватор. На следующий день проезд перегородила уже грузовая «Газель». В третий раз, 28 мая, на подъезде к Каменному мосту застрял грузовик, полностью перегородив проезжую часть. Следующий инцидент произошел 21 июня, когда под мостом застрял КамАЗ. В пятый раз в «ловушку» Каменного моста угодила еще одна «Газель». Это произошло в четверг, 4 июля.