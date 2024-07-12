В Воронеже под Каменным мостом застряла очередная «Газель»

В мэрии Воронежа в очередной раз напомнили, что движение под Каменным мостом может быть затруднено в силу низкого и узкого проема. Поэтому непосредственно перед объектом, а также на подъезде к нему в зоне видимости автомобилистов расположены знаки 3.13 «Ограничение высоты» и 3.14 «Ограничение ширины». Кроме того, имеются и физические ограничители — цепи.
— Администрация города призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать предписания дорожных знаков, особенно на объектах с затрудненным проездом. Если транспортное средство превышает установленный знаком предел, то движение по такому участку дороги категорически запрещается, — напомнили в пресс-службе городской администрации.
После открытия движения под Каменным мостом это уже шестой случай с застрявшим транспортом. Как сообщало РИА «Воронеж», в первый день после открытия под мостом застрял экскаватор. На следующий день проезд перегородила уже грузовая «Газель». В третий раз, 28 мая, на подъезде к Каменному мосту застрял грузовик, полностью перегородив проезжую часть. Следующий инцидент произошел 21 июня, когда под мостом застрял КамАЗ. В пятый раз в «ловушку» Каменного моста угодила еще одна «Газель». Это произошло в четверг, 4 июля.