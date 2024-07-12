139 детей пострадали в авариях в Омской области с начала года

В Омской области с начала года снизилось количество аварий на 5,5%. По сравнению с прошлым годом, этот показатель уменьшился на 49 случаев ДТП.
За аналогичный период также снизилось число погибших и раненых в авариях — на 23,8% и 10,9% соответственно.
За полгода в авариях пострадали 139 детей. Чаще всего причинами травм становились отсутствие детских кресел и непристегнутые ремни безопасности. Как и в прошлом году, ни один из детей в аварии не погиб.
Число аварий с городским общественным транспортом снизилось с 156 до 140 случаев, по вине водителей общественного транспорта — с 44 до 30 случаев.