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139 детей пострадали в авариях в Омской области с начала года

Самыми частыми причинами стали отсутствие детских кресел и непристегнутые ремни безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области с начала года снизилось количество аварий на 5,5%. По сравнению с прошлым годом, этот показатель уменьшился на 49 случаев ДТП.

За аналогичный период также снизилось число погибших и раненых в авариях — на 23,8% и 10,9% соответственно.

За полгода в авариях пострадали 139 детей. Чаще всего причинами травм становились отсутствие детских кресел и непристегнутые ремни безопасности. Как и в прошлом году, ни один из детей в аварии не погиб.

Число аварий с городским общественным транспортом снизилось с 156 до 140 случаев, по вине водителей общественного транспорта — с 44 до 30 случаев.