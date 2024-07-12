Молния предположительно стала причиной пожара на складе ОАО «Лакокраска» в Лиде

Сообщение о том, что на территории ОАО «Лакокраска» горит склад, лидским спасателям поступило 12 июля в 0.29. На место пожара были направлены12 пожарных расчетов.
Уже через три минуты спасатели приступили к тушению арочного склада, который к этому времени был полностью охвачен пламенем. Одновременно работники МЧС подали стволы для защиты соседнего склада с готовой продукцией. В 1.35 пожар удалось локализовать, в 3.31 — полностью ликвидировать. Люди при этом не пострадали.
Огонь уничтожил арочный склад и хранившиеся в нем отходы легковоспламеняющихся жидкостей. Спасатели не допустили распространение огня на склад готовой продукции. Пожар не повлиял на работу предприятия.
Причина происшествия устанавливается. По предварительной версии, пожар возник вследствие удара молнии.