Молния предположительно стала причиной пожара на складе ОАО «Лакокраска» в Лиде

Уже через три минуты спасатели приступили к тушению арочного склада, который к этому времени был полностью охвачен пламенем. Одновременно работники МЧС подали стволы для защиты соседнего склада с готовой продукцией. В 1.35 пожар удалось локализовать, в 3.31 — полностью ликвидировать. Люди при этом не пострадали.